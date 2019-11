Creativiteit bevorderen in het reken-wiskundeonderwijs

Creativiteit wordt gezien als een belangrijke competentie in de samenleving. Het bevorderen van creativiteit van leerlingen staat dan ook hoog op de onderwijsagenda. Leerlingen moeten niet alleen leren om kennis en vaardigheden te reproduceren, maar ook om deze kennis en vaardigheden creatief toe passen. Zo kunnen ze nieuwe mogelijkheden ontdekken en creëren om problemen op te lossen.

In haar proefschrift verschaft promovenda Eveline Schoevers meer inzicht in hoe de creativiteit van leerlingen kan worden bevorderd in het onderwijs, en specifiek in het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool.

Het onderzoek laat zien dat creativiteit in het basisonderwijs het beste bevorderd kan worden door het structureel te integreren in meerdere disciplines. Daarnaast lijkt de creativiteit van leerlingen te kunnen worden gestimuleerd door vakken geïntegreerd aan te bieden: het kan leerlingen helpen om buiten de kaders van een discipline te denken en zo tot creatieve ideeën, antwoorden en (kunst)producten te komen.

Tevens toont Schoevers aan dat creativiteit van leerlingen in het reken-wiskundeonderwijs kan worden bevorderd door in een les minder specifieke leerdoelen op te stellen en door leerlingen open problemen, activiteiten of lessen aan te bieden. Daarbij is het belangrijk dat leerkrachten een open sfeer creëren in de klas en expliciet aangeven dat creatieve ideeën en antwoorden van leerlingen gewaardeerd worden.

Uit het onderzoek komt echter ook een aantal factoren naar voren dat de implementatie van deze strategieën kan belemmeren. Denk daarbij aan het gebruik van bestaande reken-wiskundemethodes in het basisonderwijs.

Naar aanleiding van het onderzoek doet Eveline Schoevers aanbevelingen om creativiteit van leerlingen te bevorderen in de onderwijspraktijk.