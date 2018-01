Costa Ricaanse bijenhoning zeer geschikt voor wondbedekking

Vanwege microbiële resistenties is er behoefte aan innovaties op het gebied van wondheling. Een interessante kandidaat hiervoor is honing. Gabriel Zamora Fallas onderzocht de potentie van Costa Ricaanse angel-loze bijenhoning in vergelijking met MedihoneyTM, een door de Amerikaanse Foods and Drug Administration geregistreerde medicinale honing.

Het onderzoek van Zamora Fallas laat zien dat angel-loze bijenhoning voor wond-bedekking zeer geschikt is en een laag gezondheidsrisico heeft. Alle honingsamples hadden antimicrobiële eigenschappen, waren homogeen en monofloraal en daarmee goed te standaardiseren.