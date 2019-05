Control of Tau aggregation by Molecular Chaperones

De Ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Vooralsnog is de Ziekte onbehandelbaar. Het bestuderen van hersenen met de Ziekte van Alzheimer laat zien dat er hierin abnormale stukken materie worden gevormd. Deze materie bestaat voornamelijk uit eiwitten. Aggregaten van het eiwit Tau zijn effectieve voorspellende factoren van dementie. Dit houdt in dat de aanwezigheid van dit eiwit kan aanduiden dat het brein ziek is. Momenteel wordt aangenomen dat de vorming van Tau aggregaten onomkeerbaar is.

In mijn dissertatie laten wij zien dat de moleculaire chaperone Hsp70, een ander eiwit dat overvloedig aanwezig is in zenuwcellen, Tau fibrillen kan ‘demonteren’. De fibrillen worden dan in kleinere stukken verdeeld. Deze bevinding kan betekenisvol zijn voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen tegen de Ziekte van Alzheimer. De vragen die hierbij kunnen worden gesteld zijn of het Hsp70 eiwit klinisch kan worden gestimuleerd om dementie te bestrijden, en wat de reden is voor de ‘demontering’ van Tau aggregaten.

Een tweede bevinding in mijn dissertatie heeft betrekking op hoe Tau aggregaten communiceren met andere componenten die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de zenuwcel. Wij zagen dat Tau aggregaten specifieke eiwitten in de hersenen kunnen aantrekken. Ook observeerden wij een belangrijk chemisch principe dat deze aantrekkingsprocessen reguleert. Kunnen wij deze biochemische kennis gebruiken in ons eigen voordeel, door bijvoorbeeld dit soort abnormale interacties te blokkeren? Dit chemisch principe heet pi-stacking en vindt eveneens plaats in normale goedwerkende zenuwcellen. Saboteren Tau aggregaten de normale zenuwfuncties door middel van dezelfde chemische principes die een zenuwcel laten functioneren? Het beantwoorden van deze vragen zal ons dichter bij een behandelmethode voor de Ziekte van Alzheimer brengen.