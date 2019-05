Connecting the neuronal proteome: Unraveling protein dynamics in neurons using Mass Spectrometry-based proteomics

Zoals het Amazoneregenwoud bestaat uit vele verschillende bomen die, met hun takken en wortels vervlochten, om en over elkaar heen groeien, bestaat het menselijk brein uit circa 100 miljard neuronen die zijn georganiseerd in een complexe matrix van verbindingen en gerangschikt zijn in gespecialiseerde lagen. Om neuronale polariteit te bewerkstelligen en behouden, en om functionele synapsen te maken, moeten neuronen in staat zijn om met uiterste nauwkeurigheid eiwitten en andere bestanddelen te sorteren en bezorgen naar de pre- en post- synaptische compartimenten. De samenstelling van eiwitten in ieder neuronale onderdeel bepaalt niet alleen diens unieke morfologische opbouw en functie, maar heeft ook een fundamenteel effect op de formatie van het neuronale netwerk, die de essentie van ons brein is. In het licht daarvan is onderzoek naar eiwitten, de elementaire bouwstenen van het leven, en de interacties en moleculaire mechanismen die hun functies reguleren essentieel. Worden eiwitten bekeken als onderdeel van complexe netwerken die onderling verbonden zijn in plaats van als schakels in lineaire cascades. Binnen de neurobiologie begint de proteomica pas recentelijk tot zijn recht te komen als onderzoekstechniek. Het blijkt een krachtige methode die in staat is om de klassieke biochemische technieken te overtreffen, doordat proteomica zowel een meer integraal begrip geeft van eiwitdynamica als een gedetailleerde beschrijving van intracellulaire eiwitnetwerken en -complexen. Met behulp van verschillende proteomica methodes die gebaseerd zijn op massaspectrometrie (MS) beschrijven we in dit proefschrift onze inspanningen en resultaten in het bevorderen van het begrip van neuronale mechanismen. De nieuwste MS-technieken zijn gebruikt om neuronale differentiatie, kinesine-gemedieerd transport in neuronen, en interactie-netwerken van eiwitten - in fysiologische of pathologische toestand - te onderzoeken.