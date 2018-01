Conferentie: wederzijds vertrouwen onder druk, gevangenen in Europa

Een gevangene in de Europese Unie heeft recht op een cel van minstens drie vierkante meter, volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat is een recht waaraan een land als Roemenië niet altijd kan voldoen. Lever je dan als Nederland een gevangene wel uit als dat moet?

Bescherming tegen vernedering

Dit is slechts één van de vele dilemma's die zijn onderzocht in Transfer of Prisoners in Europe. Op 26 januari is de eindconferentie van dit EU-project van Tony Marguery. Er komen onderzoekers spreken uit Italië, Polen, Roemenië en Zweden. Zij gaan dieper in op de omstandigheden waaronder mensen gevangen zitten. Hoe staat het met het recht op een eerlijk proces? Met de bescherming tegen marteling en vernedering? Wordt het recht van gevangenen op een privéleven en gezinsleven gerespecteerd?

Prominente gastsprekers zijn onder meer:

Andrea Tamietti van de Raad van Europa

uitleveringsadvocaat Titia Korff

Anton van Kalmthout, emeritus hoogleraar strafrecht en vreemdelingenrecht aan de Universiteit van Tilburg. Hij bezoekt regelmatig gevangenissen in de EU.

Marjorie Bonn: raadadviseur Ministerie van Justitie

Jesca Beneder: advocaat bij de Europese Commissie

Anne Weyembergh: hoogleraar aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) en voorzitter van het Instituut voor Europese Studies van de ULB.

Michiel Luchtman, hoogleraar transnationale rechtshandhaving en fundamentele rechten, houdt een keynote.

Wederzijds vertrouwen onder druk

Op de conferentie zal ook een boek over dit project worden gepresenteerd, waarin onder meer gevangenen aan het woord komen. Het onderzoek had een multidisciplinaire aanpak (rechten en sociale wetenschappen) met name voor het vraagstuk van wederzijds vertrouwen tussen EU-landen en de implementatie van wederzijdse erkenning van elkaars gerechtelijke systemen.

Een pdf met het hele programma, vind je hier.