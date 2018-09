Conferentie Strategische Alliantie

14.00 - 16.00 uur - parallelsessies

Locatie: diverse zalen in het Academiegebouw (Domplein 29, Utrecht) en Paushuize

Workshop Applied Data Science

Tegenwoordig worden, zowel in de patiëntenzorg als voor klinisch en preklinisch wetenschappelijk onderzoek, diverse medische beeldvormende technieken ingezet om grote hoeveelheden beelddata te produceren. Beeldvorming wordt in toenemende mate gebruikt voor diagnostiek en voor het plannen, sturen en evalueren van therapie. In het eerste deel van deze workshop wordt ingegaan op het ontwikkelen van methodes voor het acquireren, verwerken en analyseren van medische beelddata.

In de reguliere medische zorg worden talloze data gegenereerd waar de geneeskunde veel profijt van kan hebben indien die gegevens beschikbaar zouden zijn. De meeste gegevens zijn op dit moment echter niet adequaat toegankelijk voor de onderzoekers die ons hiervan kunnen laten profiteren, mits ze bepaalde problemen weten op te lossen. Meer in het bijzonder kan bij het gebruik van deze data de 'Fairness, Accuracy, Confidentiality and Transparency (FACT)' vaak niet worden gegarandeerd. Een breed samengesteld team van de UMCU, TU/e en UU bespreekt in het tweede deel van deze workshop waarom deze uitdagingen van belang zijn voor het medisch onderzoek. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de oplossingen die op dit moment voorhanden zijn en aan wat er allemaal nog moet gebeuren om via een verantwoorde gegevensanalyse het volledige potentieel te ontsluiten van de data uit de reguliere medische zorg.

Onder leiding van: Wilbert Bartels, Daniel Oberski, Hester den Ruijter, Folkert Asselbergs, Mykola Pechenizkiy

Workshop Vitaliteit

De Vitality Academy is een samenwerking binnen de Strategische Alliantie die zich richt op het vraagstuk van inactiviteit, in het bijzonder onder doelgroepen die in een meervoudig kwetsbare positie verkeren, en het bevorderen van een actieve leefstijl door interventies op het gebied van de fysieke omgeving, technologie en instituties. In de sessie wordt ingegaan op de complexiteit van deze problematiek en de noodzaak van een holistische, interdisciplinaire benadering.

Onder leiding van: Maarten van Bottenburg (ovb), Frank van Eekeren (ovb), Aarnout Brombacher (ovb)

Workshop BioTechMed Interdisciplinary Team Training

De ontwikkeling van de (bio)medische technologie in de gezondheidszorg groeit in toenemende mate. Om een bijdrage te kunnen leveren aan deze ontwikkelingen, is het van belang dat de toekomstige artsen en biomedische en biotechnologische onderzoekers inzicht hebben in elkaars vakgebied en elkaars taal kunnen begrijpen. Drie master-opleidingen SUMMA (Medische Research Master, UMCU) Biomedical Sciences (UMCU) en Biomedical Engineering (TU/e) zijn gezamenlijk bezig met project-onderwijs dat zich richt op deze interdisciplinaire samenwerking. Hoe pakken we dit onderwijs aan? In deze workshop willen we u inspireren met dit innovatieve project. Daarnaast vragen wij u op basis van uw inzichten en expertise om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van dit onderwijs.

Onder leiding van: Sanne de Jong, Annet van Royen

Mini-symposium Joint Centre for Chemergy Research

Het Joint Centre for Chemergy Research (JCCR) streeft ernaar om de overgang naar een circulaire economie te bevorderen door conversieprocessen van elektrochemische energie te bestuderen. In dit mini-symposium besteden we aandacht aan een aantal belangrijke ontwikkelingen op dit fascinerende onderzoeksterrein en gaan we nader in op de ambities van het JCCR.

Onder leiding van: Bert Weckhuysen

Virtual Research Institute and Joint Research Programme: first results and experiences Plasma Medicine and Regenerative Medicine