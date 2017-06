Conferentie over vluchtelingenstudenten

Studenten met een vluchtelingenachtergrond laten zich zien en vertellen hun verhaal

Deze studenten organiseren een conferentie in Utrecht Science Park: InclUUsion uncovered. Experience of displaced students. Tijdens deze conferentie laten de studenten zich zien en vertellen ze hun verhaal. Ze kijken ook terug op zaken zoals stigma's die worden geassocieerd met vluchtelingen, integratie en participatie.

Met zelfgemaakte films, Q&A-sessies en presentaties laten de studenten zien dat elk verhaal uniek is en dat er meer is dan wat de media ons laten zien.

PROGRAMMA

De conferentie begint met een plenaire sessie, waarna de deelnemers mee kunnen doen met twee van de vier workshops:

Dreams/daily life workshop

Challenges study/work workshop

Questions and Answers Workshop

Storytelling Workshop

Aan het eind van de conferentie vind er een laatste plenaire sessie plaats waarin tijd is gereserveerd om ervaringen uit te wisselen.

Inschrijving

Interesse? Zo ja, gebruik dan dit inschrijvingsformulier. Neem voor vragen contact op via incluusion@uu.nl.

InclUUsion

De vluchtelingenstudenten zijn deelnemers aan het InclUUsion project (Engels). Dit project biedt studenten die momenteel 'in afwachting' zijn in noodopvangcentra, asielzoekerscentra of in hun nieuwe huizen de kans om gratis mee te doen aan allerlei cursussen die worden aangeboden door de Universiteit Utrecht.