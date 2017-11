Conferentie 'Diversity in Science'

Michèle Lamont, cultuursocioloog en winnaar van de Erasmusprijs 2017, is vermaard vanwege haar onderzoek naar de verschillende manieren waarop diversiteit – en het gebrek daaraan – invloed heeft op de wetenschap. Lamont spreekt tijdens deze conferentie met onderzoekers uit verschillende vakgebieden over interdisciplinariteit, de diversiteit van onderzoekers en de ontwikkeling van meer gedifferentieerde kwaliteitsindicatoren.

Doorlopend staat de vraag centraal: wie bepaalt wat succesvol en waardevol is in wetenschappelijk onderzoek, en hoe kunnen we zorgen dat dit niet in handen blijft van een kleine, homogene groep?

Met o.a.

Barnita Bagchi, universitair hoofddocent vergelijkende literatuurwetenschap, Universiteit Utrecht

Naomi Ellemers, universiteitshoogleraar, Universiteit Utrecht

Ingrid Robeyns, hoogleraar ethiek van instituties, Universiteit Utrecht

Appy Sluijs, hoogleraar paleoceanografie, Universiteit Utrecht

Iris van der Tuin, universitair hoofddocent Liberal Arts and Sciences, Universiteit Utrecht

De voertaal van deze conferentie is Engels.