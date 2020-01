Computational, biochemical and NMR-driven structural studies on nucleosomal DNA

Het DNA in de celkern is compact opgevouwen in de vorm van chromatine, wat er onder meer voor zorgt dat DNA in de celkern past. Deze en andere functies van chromatine zijn afhankelijk van de fundamentele eigenschappen van de basiseenheid van chromatine: het nucleosoom. De structurele en dynamische eigenschappen van nucleosomen reguleren de binding van eiwitten die betrokken zijn bij het uitvoeren van transcriptie, replicatie en het repareren van DNA-schade.

De studies beschreven in dit proefschrift hadden als doel bij te dragen aan ons fundamentele begrip van de structuur en de functie van chromatine, en in het bijzonder de rol van het nucleosomaal DNA hierin. We onderzochten de basale ontwerpprincipes van het nucleosoom en een vergelijkbaar chromatine-complex in archaea, dat mogelijk de evolutionaire voorganger is van het nucleosoom.

Daarnaast beschrijven we de rol van DNA en de histonstaarten bij de activatie van een eiwit dat nucleosomen kan verplaatsen en daarmee genexpressie kan reguleren. Verder ontwikkelden we een efficiënte methode om genomisch nucleosomaal DNA op grote schaal te produceren en beschrijven we nieuwe technieken om de studie van nucleosomaal DNA met kernspinresonantie mogelijk te maken.