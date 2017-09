Op Coming Out Day, woensdag 11 oktober, organiseren UU, HU en LHBT studentenvereniging Anteros ’s middags een mini-conferentie over seksuele diversiteit. ’s Avonds is er een filmvoorstelling met speciale introductie. Het programma is bedoeld voor studenten en medewerkers van de UU en de HU.

Middagprogramma: mini-conferentie

Thema: seksuele diversiteit zichtbaar en bespreekbaar maken in het hoger onderwijs en de stad Utrecht.

Keynotes:

Florien Cramwinckel, docent Culturele Diversiteit & Jeugd (UU)

Leon Bex, voorzitter Midzomergrachtfestival en UU-alumnus: The relevance of LGBTIQ+ festivals

Presentatie door Tom Verstappen, voorzitter Anteros en HU-student

Paneldiscussie met onder andere:

Bart Mijland, stage- en alumnicoördinator faculteit Geesteswetenschappen (UU)

Quirine Eijkman, lector Toegang tot het Recht (HU)

Dani Berjano Rodriguez, masterstudent Women's and Gender Studies (UU)

Inés Sánchez de Guillermo, masterstudent Gender and Ethnicity (UU)

Jerre Mijnarends, student Psychologie (UU)

Middagvoorzitter:

Johan Rozenbrand, docent farmaceutische wetenschappen en lid Universiteitsraad (UU)

Voertaal: Engels

Tijd: 14:00 uur tot 17:00 uur (inloop vanaf 13:30 uur, borrel na afloop)

Locatie: David de Wiedgebouw, Universiteitsweg 99, Utrecht, zaal M201

Avondprogramma: film met introductie

Filmvoorstelling:

The Way He Looks (film uit 2014 van de Braziliaanse regisseur Daniel Ribeiro).

Introductie door UHSV Anteros en door João P. Trabucho Alexandre, universitair docent Comparative Sedimentology en medeoprichter van de Utrecht Young Academy (UU).

Tijd: 19:00 tot 22:00 uur (inloop vanaf 18:30 uur, na afloop borrel in het HU café ‘Het Proeflokaal’)

Locatie: Padualaan 99, Utrecht