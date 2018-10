Tijdens Coming Out Dag 2018, donderdag 11 oktober, organiseren Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en LHBT+ studentenvereniging Anteros activiteiten voor medewerkers en studenten van UU en HU.

Regenboogvlag

Om 8.30 uur hijsen prof. mr. Annetje Ottow (College van Bestuur UU) en Anton Franken (College van Bestuur HU) de regenboogvlag bij het Bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht. Belangstellenden zijn van harte welkom. Koffie en thee staan klaar in de hal van In de hal van het Bestuursgebouw,.

Tijd: 8:30 tot 9:00 uur

Locatie: Bestuursgebouw UU, Heidelberglaan 8

Pop-up café

’s Middags organiseert LHBT+ studentenvereniging Anteros een pop-up café met koffie en thee op Drift 13. Iedereen kan naar binnen lopen voor een ontmoeting, om ideeën te delen, om zich te informeren of om suggesties richting hoger onderwijs te doen.

Tijd: 12:00 tot 16:00 uur

Locatie: Drift 13

Film en borrel

Aan het einde van de middag vertonen we de award winnende film ‘Be like Others’ (2008) van de Iraans-Amerikaanse regisseur Tanaz Eshaghian voor UU studenten en medewerkers. Na afloop is er gelegenheid tot napraten bij een borrel.

Tijd: 16:30 tot 20:00 uur

Locatie: Janskerkhof 2-3, filmzaal (0.13)