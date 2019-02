Colloïdale koper indium sulfide-gebaseerde (hetero) nanokristallen: Synthese, optische eigenschappen, en gebruik als FRET sensoren

De synthese van ternaire CuInS2 nano-kristallen met een goed gedefinieerde grootte en vorm is uitdagend doordat het moeilijk is om de reactiviteit van de verschillende precursors (Cu, In, S) op elkaar af te stemmen. Om dit probleem te omzeilen is een manier ontwikkeld gebaseerd op de uitwisseling van kationen. Vrijwel bolvormige Cu2‒xS nano-kristallen worden gebruikt om CuInS2 nano-kristallen te vormen door een deel van de Cu+ kationen uit te wisselen met In3+ ionen met behoud van de vorm van de kristallen. De resulterende wurtzite CuInS2 nano-kristallen hebben een goed gedefinieerde grootte en vorm en kunnen gebruikt worden om de grootte-afhankelijke optische eigenschappen van de kristallen te bestuderen. De nano-kristallen kunnen gebruikt worden als kernen voor heteroepitaxiale overgroei van ZnS halfgeleiders Dit resulteert in isotrope of anisotrope CuInS2/ZnS hetero-nano-kristallen met een sterk verbeterde fotoluminescentie kwantum opbrengst. Het oppervlak van deze kern-schil nano-kristallen kan worden gebruikt als aanhechtingspunt voor organische moleculen en polymeren. Hiermee kunnen de deeltjes water oplosbaar gemaakt worden en ook om op Förster resonante energie-overdracht gebaseerde nano-sensoren te maken in combinatie met organische kleurstoffen. De nano-kristallen die in dit proefschrift worden beschreven, hebben vele potentiele toepassingen in o.a. luminescente zonneconcentrators, licht emitterende componenten, fotovoltaïsche cellen, fotokatalyse en biomedische beeldvorming.