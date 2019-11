Circular Economy Lab 21: Circulaire gebiedsontwikkeling

Op 2 december 2019 vindt het 21ste Circular Economy Lab in het Academiegebouw in Utrecht plaats. Centraal in deze editie staat circulaire gebiedsontwikkeling. Wees welkom bij de levendige discussie met een panel van zowel ervaringsdeskundigen als experts op het gebied van ruimtelijke ordening. Ontdek mooie voorbeelden van circulaire gebiedsontwikkeling en welke stappen nodig zijn om het gemeengoed te maken.

Er zijn al mooie voorbeelden van circulaire gebiedsontwikkeling te vinden op verschillende plaatsen in Nederland. Maar wat verstaan we eigenlijk onder circulaire gebiedsontwikkeling, wat is de meerwaarde hiervan en waarom zou het nadrukkelijker in ruimtelijke ontwikkeling meegenomen moeten worden? Welke drempels komt men tegen in de praktijk? Deze vragen beantwoorden we aan de hand van drie inspirerende praktijkvoorbeelden.

Daarna bespreken we welke stappen we moeten nemen om circulaire gebiedsontwikkeling breder toe te passen. Wat kunnen partijen anders doen om dit mogelijk te maken? Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingsvormen, aanbesteding, contracten, maar ook wat kan op bestuurlijk en ambtelijk gebied.

