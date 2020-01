Carrièredag Universiteit Utrecht 2020

Weet jij al waar je na je studie wilt werken? Kom op 6 februari 2020 naar de Carrièredag en ontmoet meer dan 50 topwerkgevers! Tijdens de Carrièredag kun je met organisaties in gesprek gaan over hun mogelijkheden, zoals bijbanen, stages, traineeships en startersbanen.

Daarnaast organiseren we een Q&A met Arjen Lubach! Wist je dat Arjen Lubach een interessante carrière heeft gehad? Hij is bijvoorbeeld taxichauffeur en havenmeester geweest. Tijdens de Q&A krijg je de kans om hem een vraag te stellen over zijn carrière.

Op de Carrièredag kun je ook workshops volgen, 1-op-1 gesprekken houden met een recruiter, je CV laten checken en een professionele LinkedIn foto laten maken. De Carrièredag is gratis toegankelijk voor voor alle studenten, jonge alumni en PhD’s in Utrecht, ongeacht opleiding of studiefase. Het aantal plaatsen is beperkt, dus schrijf je snel in!

Ga naar onze website voor meer informatie en om je in te schrijven!