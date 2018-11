Carbon conversion by fungi

Plantenbiomassa is één van de belangrijkste bronnen van energie op aarde. De aantasting door schimmels heeft een brede belangstelling vanwege de wereldwijde transitie naar een biobased economie. Schimmels zijn een van de grootste en diverse eukaryotische koninkrijken met tussen 1,5 en 5 miljoen soorten, waarvan slechts een klein deel bekend is, en nog minder van die in het laboratorium bestudeerd zijn. Aspergillus niger, beter bekend als zwarte schimmel, is een van de meest bestudeerde soorten in de academische wereld en de industrie vanwege zijn potentieel als afbreker van planten en andere industriële toepassingen. We begrijpen echter nog steeds niet alles van zijn metabolisme. Met de handmatige curatie van het koolstof metabole netwerk op basis van het hoog-kwalitatief genoom van A. niger, konden we bestuderen hoe A. niger componenten uit plantenbiomassa gebruikt om te groeien en energie te produceren. De verkregen kennis verdiept ons begrip van het koolstof metabolisme van A. niger en kan industriële processen verbeteren, waardoor de kosten van het proces van afbraak van biomassa van planten verminderen.

A. niger is echter niet de enige schimmel die plantenbiomassa af kan breken. Door zijn genoom annotatie over te dragen aan andere soorten en dit te vergelijken met hun vermogen om op verschillende plantenbiomassa te groeien, willen we het groei vermogen en de genoom inhoud correleren. De resultaten toonden aan dat, hoewel mogelijk, het regulatiesysteem van elke schimmel de genexpressie en uiteindelijk de groeimogelijkheden controleert.