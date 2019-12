Bottom-up Development of Urea Sorbents for Dialysate Regeneration

De verwijdering van ureum uit dialysaat is een belangrijk aspect in de ontwikkeling van een draagbare kunstnier. Materialen die een covalente binding kunnen maken met ureum zijn veelbelovend in deze applicatie, hoewel de snelheid van deze ureum-verwijdering over het algemeen laag is. Het doel van dit project was om materialen te ontwikkelen die ureum snel uit dialysaat kunnen verwijderen, en daarbij het mogelijk maken om de dagelijkse ureumproductie van een dialyse patiënt te verwijderen uit dialysaat met slechts een paar honderd gram materiaal.