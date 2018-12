Bolvormige deeltjes vormen ketens die spiegelbeelden van elkaar zijn

Wij hebben deeltjes ontwikkeld die spiegelbeelden van elkaar zijn, net als onze linker- en rechterhand; zogenaamde chirale deeltjes. Twee methoden zijn toegepast om chirale deeltjes te maken van bolvormige deeltjes. De eerste methode maakt gebruik van het feit dat dichtgepakte bollen chirale structuren kunnen vormen wanneer deze zich in een cilindrische omgeving bevinden. Dit kan in de praktijk makkelijk worden gevisualiseerd door een lang glas of een maatcilinder te vullen met knikkers van de juiste grootte. Op microscopische schaal hebben wij dit gerealiseerd door deeltjes in holle microbuisjes te assembleren. Zodra de buisjes worden verwijderd, vallen de gevormde structuren echter uit elkaar. Daarom hebben wij een soort chemische lijm aangebracht op het oppervlak van de deeltjes. Na belichting met UV-licht wordt de lijm hard en blijven de bollen aan elkaar geplakt. Wanneer we de buisjes dan weghalen, blijven de gevormde structuren behouden.

De tweede methode voor de bereiding van chirale deeltjes maakt gebruik van magnetische bolvormige deeltjes in een magneetveld. Magnetische deeltjes lijnen zich uit in de richting van een extern magneetveld. Wanneer kleinere deeltjes worden toegevoegd aan de magnetischebollen in lineaire ketens rangschikken de bolvormige deeltjes zich in chirale ketens. Zodra het magneetveld wordt verwijderd, vallen de ketens uit elkaar. Ook deze magnetische bollen hebben wij dus met chemische lijm uitgerust, om permanente magnetische chirale ketens van bollen te krijgen, na belichting met UV-licht.

Ook hebben we kubusvormige deeltjes gemaakt die zichzelf voortbewegen door energie uit de omgeving te verbruiken en om te zetten in bewegingsenergie.