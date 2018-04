Blokkendoos-modellen verklaren het mechanisme achter twee zachte en/of levende systemen

Met een simpel blokkendoos-model kan de activiteit van een gen in een levende cel worden voorspeld. De belangrijkste factor blijkt de evenwichtsverdeling van eiwitten op het DNA te zijn, die bepaalt in welke mate een gen wordt afgelezen.

Een blokkendoos-model (Engels: 'toy model') is een sterke vereenvoudiging van de werkelijkheid die op veel verschillende systemen kan worden toegepast. Zo is het hierboven gebruikte blokkendoos-model ontwikkelt als een manier om de adsorptie van moleculen aan een kristalrooster te voorspellen.

Ook in niet-levende systemen kunnen zulke blokkendoos-modellen belangrijke voorspellingen maken, zoals in de zelf-assemblage van geordende membranen tot holle buisjes. Een modelsysteem bestaande uit een mengsel van een zeep en een suiker vertoont een vergelijkbare zelf-assemblage. Door middel van Röntgenverstrooiingstechnieken is dit zelf-assemblageproces te volgen, zodat het mechanisme kan worden opgehelderd.