Blocking the Hemagglutinin of Influenza A Virus by Multivalent Inhibitors

Het doel van dit proefschrift is het ontwikkelen van inhibitoren of remmers van de adhesie van Influenza A virus (IAV), die gebaseerd zijn op koolhydraten. Het adhesie-eiwit hemaglutinine (HA) is hierin van cruciaal belang en kan worden beschouwd als een doeleiwit voor geneesmiddelontwikkeling naast het welbekende neuraminidase (NA). HA is geen gemakkelijk doeleiwit aangezien het slechts zwak bindt aan z’n natuurlijke liganden: gesialyleerde LAcNAc derivaten. Het virus en HA maken gebruik van multivalentie voor sterke adhesie aan celoppervlakken. Hoewel inhibitie hiervan door grote polymere moleculen mogelijk is gebleken, is er slechts beperkt succes geboekt met kleine moleculen die ontworpen zijn om de drie bindingsplaatsen van HA tegelijkertijd te binden. Door het verbinden van gesialyleerde LacNAc eenheden aan di- of trivalente moleculen, zijn krachtige inhibitoren verkregen die dit in meerderde assays hebben laten zien.