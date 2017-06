Biodegradeerbare nanogel-gebaseerde geneesmiddelafgiftesystemen voor chemotherapie

Het proefschrift van Yinan Chen beschrijft haar wetenschappelijke verkenning en optimalisatie van biodegradeerbare nanogel-gebaseerde geneesmiddelafgiftesystemen. De door haar onderzochte biodegradeerbare nanogelen blijken verschillende antikankergeneesmiddelen op controleerbare wijze te kunnen afgeven, wat essentieel is voor optimale chemotherapie.

De door Chen onderzochte nanogelen laten uiteenvalgedrag zien waarbij de halfwaardetijd instelbaar is van 24 uur tot meer dan vier dagen. Die instelbaarheid is te realiseren door zowel de hydrolysesnelheid van de biodegradeerbare crosslinks tussen de polymeerketens te variëren als door de dichtheid van het aantal crosslinks per nanogeldeeltje. Om dit gedrag te kunnen optimaliseren werden nieuwe in vitro karakterisatiemethoden met een goede in vivo voorspellende waarde gezocht, bestudeerd en geëvalueerd.

Vervolgens bekleedde Chen nanogelen met foliumzuur en belaadde ze door middel van een hydrazon-verbinding met een methacrylaat-gemodificeerde doxorubicine-prodrug. Dit construct vertoonde pH-gecontroleerde geneesmiddelafgifte met een verbeterde doelcel-opname en effectievere cytotoxiciteit dan vrij doxorubicine in folaatreceptor-positieve doxorubicine-resistente kankercellen. Dit construct lijkt dan ook veelbelovend als het gaat om het overwinnen van zogenaamde multidrug-resistentie van kankercellen.

Naast pH-gecontroleerde geneesmiddelvrijgifte, kan ook enzym-gecontroleerde activatie worden gerealiseerd. Dit kan bijvoorbeeld door het inbouwen van de in het proefschrift beschreven glucuronide-prodrugs. Deze nanogelen laten volledige geneesmiddelafgifte zien in respons op beta-glucuronidase, dat werd vrijgezet door middel van blootstelling aan zogenaamde high intensity focused ultrasound (HIFU).

De cytotoxiciteit na deze behandeling bleek gelijk aan die van dezelfde nanogelen geïncubeerd in de aanwezigheid van een commercieel verkrijgbaar enzym. Dit wijst op de klinische toepasbaarheid van een combinatie van een gangbare behandeling als HIFU met de door Chen onderzochte prodrug-nanogelen.