Betweter Festival 2018 gaat extreem!

Het enige echte kunst & wetenschapsfestival van Utrecht (onderdeel van het Weekend van de Wetenschap). Deze derde editie staat volledig in het teken van extremen. Met mini-colleges, talkshows, muziek, kunstinstallaties en live-experimenten. De eerste namen zijn: Ruben Terlou, Beatrice de Graaf, Clairy Polak, Toon Tellegen en Peter Kuipers Munneke. De verkoop is nu gestart (tickets: €12,50). Meer info op www.betweterfestival.nl.

Maatschappelijke polarisering, natuurrampen en razendsnelle technologische ontwikkelingen maken de wereld om ons heen er een van uitersten. En ook zelf verleggen we steeds vaker onze grenzen. We willen meer en beter presteren, laten online de meest perfecte versie van onszelf zien en gaan steeds verder in de zoektocht naar een langer, fitter en gezonder leven. Is extreem het nieuwe normaal?

Andere activiteiten tijdens het Weekend van de Wetenschap

De Universiteit Utrecht neemt van 5 tot en met 7 oktober deel aan het Weekend van de Wetenschap. Op verschillende dagen vinden er op allerlei plekken in Utrecht activiteiten plaats. Maak kennis met onderzoekers, neem een exclusief kijkje achter de schermen of draag bij aan wetenschappelijk onderzoek door deel te nemen aan een van de experimenten.