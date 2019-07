Welke vastgeroeste denkpatronen kunnen we beter achter ons laten? Wat moet er voor ze in de plaats komen? En hoe kom het eigenlijk dat we zo graag vasthouden aan het bekende? Tijdens het Betweter Festival 2019 onderzoeken we met wetenschappers en artiesten hoe het anders kan. We poetsen oude theorieën op van obscure wetenschappers en geven het woord aan tegendraadse denkers, schrijvers en artiesten. Over idealisme, verbeelding en vooruitgang. Maar ook over hokjesdenken, heimwee en vooroordelen. Out of the box en geestverruimend. Zodat jij de toekomst met frisse zin tegemoet kan treden.