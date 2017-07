Op vrijdag 29 september presenteert de Universiteit Utrecht in TivoliVredenburg het Betweter Festival. De plek waar denkers en dromers elkaar ontmoeten. Naast headliners als Tim Fransen, Jeangu Macrooy, Zitakula en Clean Pete, bieden we het allerbeste uit kunst, cultuur en wetenschap. De online kaartverkoop is nu geopend.

Op het Betweter Festival gaan we met wetenschappers en kunstenaars op onderzoek uit.We bieden bezoekers een unieke avond vol mini-colleges, interactieve installaties, live wetenschappelijk onderzoek, muziek, films, en talkshows. Voor iedereen die wil weten hoe het zit - of anders kan. Uit het doorlopende programma stellen bezoekers zelf een route samen, met hun eigen fascinaties als leidraad. Van de Cloud Nine tot de Hertz: in ieder hoekje van TivoliVredenburg valt iets nieuws te ontdekken.

Feit & fictie

Wie tegenwoordig iemand de les leest, stuit op argwaan. Voor elke waarheid is er een alternatief. Hoe weten we wat waar is in de eindeloze stroom van informatie, hypes en trends? Is de grens tussen feit en fictie wel zo scherp als we denken? Op Betweter ontmaskeren we klinkklare leugens en wijzen we op fundamentele vragen en onzekerheden. Zo geeft taalwetenschapper Sterre Leufkens antwoord op de vraag of de ene taal makkelijker is om te leren dan de ander, vertelt natuurkundige Stefan Vandoren of zwarte gaten ook echt zwart zijn, en cardiovasculair onderzoeker Hester den Ruijter onderzoekt of mannenharten anders zijn dan vrouwenharten.

Crossover

Net als wetenschappers hebben kunstenaars een liefde voor twijfel en experiment. Voor Betweter slaan zij de handen ineen, op zoek naar vragen en antwoorden die ons allemaal aangaan. Zo maken de Utrechtse singer-songwriter Aafke Romeijn en hoogleraar Gender & Diversiteit Marieke van den Brink samen een performance over de positie van vrouwen in Nederland. Is de vrouwenemancipatie voltooid?