Op vrijdag 16 november en zaterdag 17 november 2018 vinden de Bachelor Open Dagen van de Universiteit Utrecht plaats. Tijdens deze evenementen kun je bij elke opleiding algemene en/of verdiepende voorlichtingsrondes volgen. Naast de voorlichtingsrondes vind je ook informatiemarkten en zijn er veel extra activiteiten op het Utrecht Science Park/De Uithof, in de binnenstad en op de International Campus waar je alles te weten kunt komen over financiën, je studiekeuze, toelating en wonen in Utrecht.