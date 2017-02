De Bachelor Open Dag voor studiekiezers vindt op zaterdag 4 maart plaats.

Algemene Voorlichtingsrondes

Elke bacheloropleiding biedt algemene rondes aan waarin alle belangrijke informatie over de opleiding valt te verkijgen. In deze rondes krijgen de bezoekers ook informatie over de honoursprogramma’s, tenzij hier een aparte ronde voor wordt gegeven.

Verdiepende voorlichtingsrondes

Vrijwel elke bacheloropleiding biedt ook verdiepende rondes aan. Deze zijn bedoeld voor iedereen die al iets zekerder is van de keuze voor een specifieke opleiding en de algemene voorlichtingsronde al heeft bijgewoond. Voorbeelden van verdiepende rondes zijn een themapresentatie of minicollege.

Informatiemarkten

Op veel locaties is er een informatiemarkt. Hier kunnen studenten, studieadviseurs en/ofdocenten vragen worden gesteld over de opleidingen. Ook zijn er twee algemene informatiemarkten in de binnenstad en de Uithof, waar te leren valt over het studentenleven, op kamers gaan en sport- en cultuurverenigingen.

Bezoek de Bachelor Open Dag pagina