Astma app verbetert het medicijngebruik van adolescenten

Adolescenten met een chronische ziekte (leeftijd 12-18 jaar) zijn vaak onverschillig over hun ziekte. Ook nemen ze hun medicijnen niet altijd goed in, ze vergeten het bijvoorbeeld vaak. Dit beïnvloed de juiste werking van het medicijn. Hierdoor kunnen adolescenten onnodig last houden van gezondheidsklachten. Een gezondheidsapplicatie voor de smartphone (app) kan een goede manier zijn om adolescenten te helpen hun medicijnen goed in te nemen. Daarom was het doel van dit promotieonderzoek om het effect van een gezondheidsapp voor adolescenten te onderzoeken. Daarnaast is het perspectief van adolescenten op hun medicijngebruik onderzocht, want er is weinig bekend over deze leeftijdsgroep.

Adolescenten met een chronische ziekte zijn een unieke patiënten groep. Zij hebben extra aandacht nodig van zorgverleners. Een interactieve gezondheidsapp met verschillende functies (waaronder de mogelijkheid om te communiceren met de apotheker) verbeterde het medicijngebruik van adolescenten met astma die hun medicijnen niet juist gebruikten. Van alle functies in de app, had vooral het chatten met de apotheker een positief effect op het medicijngebruik. Zowel apothekers, als astma patiënten, waren positief over het gebruik van een gezondheidsapp. Voor de verdere implementatie van gezondheidsapps in de apotheek, is het belangrijk dat apps routinematig gebruikt gaan worden. Hiervoor zijn veranderingen nodig in de klinische praktijk en op het gebied van vergoedingen.