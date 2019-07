Alumnilezing over biodiversiteit door prof. dr. Jan Luiten van Zanden in Meppel

Op maandag 21 oktober spreekt Jan Luiten van Zanden, hoogleraar Economische en sociale geschiedenis, een lezing geven over de ontwikkeling van biodiversiteit in Nederland in de afgelopen duizenden jaren. De nadruk zal liggen op de afgelopen honderd jaar.

Twee weken voor deze lezing, op 7 oktober, zal nog een lezing over biodiversiteit plaatsvinden in Meppel. Lees hier meer over deze lezing van evolutionair ecoloog dr. Edwin Pos. Bij het aanmelden via de link hieronder kunt u kiezen voor het voordelige combi-ticket voor beide lezingen.