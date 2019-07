Alumnilezing over biodiversiteit door dr. Edwin Pos in Meppel

Wat is er eigenlijk nu gaande met de diversiteit op aarde, hoe heeft klimaatverandering hier invloed op en wat is de invloed hiervan op onze samenleving? Twee vragen die essentieel zijn om te weten hoe diversiteit veranderd en misschien vooral, wat we kunnen doen aan deze verandering zijn 1) hoe kwantificeren we biodiversiteit en 2) hoe werkt diversiteit eigenlijk?

In deze lezing voor alumni van de Universiteit Utrecht gaat Edwin Pos dieper in op deze twee vragen om de natuur om ons heen beter te begrijpen.

Op 21 oktober zal een tweede lezing over biodiversiteit plaatsvinden in Meppel. Lees hier meer over deze lezing van Jan Luiten van Zanden, hoogleraar Economische en sociale geschiedenis. Bij het aanmelden via de link hieronder kunt u kiezen voor het voordelige combi-ticket voor beide lezingen.

Edwin Pos is betrokken bij BioCliVE - een onderzoeksproject in de Botanische Tuinen naar biodiversiteit. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door steun van het Utrechts Universiteitsfonds. Lees hier meer.