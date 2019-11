Afscheidsrede Peter Koolmees

Prof. dr. Peter Koolmees, Hoogleraar Diergeneeskunde in historische enmaatschappelijke context is voornemens op vrijdag 22 november 2019om 16.00 uur afscheid te nemen met het houden van een college, getiteld: In de arena van de wetenschap, 1973-2019

Alle belangstellenden worden hartelijk uitgenodigd tot het bijwonen van

dit college in zaal C102 van het Adroclusgebouw, Yalelaan 1, Utrecht.

15.30 uur: ontvangst met koffie / thee

16.00 uur: afscheidsrede

17.00 uur: receptie

Uw aanwezigheid is voor Peter een cadeau. Mocht u toch iets extra’s willen doen, dan is een donatie aande Stichting Vrienden van het Museum Diergeneeskunde, viarekening NL41 INGB 0005 9365 55 onder vermelding van:“Afscheid Peter Koolmees” zeer welkom.