Afscheidscollege Micha de Winter: Pedagogiek over hoop

Jonge mensen hebben hoop en optimisme nodig. Die vormen de motor van hun persoonlijke ontwikkeling. Ook de samenleving zit te springen om jonge mensen die met positieve verwachtingen aan het maatschappelijk verkeer willen gaan deelnemen. Maar hoe hoopgevend is onze opvoeding, ons onderwijs, ons jeugdbeleid? En hoe hoopgevend is onze hedendaagse pedagogiek? “Laat ik het positief formuleren: ik denk dat dit een stuk beter kan.” Dat stelt Micha de Winter, hoogleraar Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht, in zijn afscheidscollege Pedagogiek over hoop.