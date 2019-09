'Adaptieve technologie die gelukkig maakt' en 'Als machines liegen'

Judith Masthoff en Kees van Deemter zijn beide per februari 2018 benoemd tot hoogleraar bij het departement Informatica. Op 12 september geven zij samen een dubbeloratie.

"Adaptieve technologie die gelukkig maakt"

Judith Masthoff spreekt in haar oratie over technologie die zich aanpast aan mensen, en stelt daarbij de centrale vraag: hoe kunnen deze systemen ons helpen om gelukkiger te worden? Adaptieve systemen worden vaak ingezet om mensen te helpen goede dingen te doen: gezond eten, actief leven, beter slapen. Maar kunnen ze ook een rol spelen in mentale gezondheid: ofwel direct, als een soort computerpsycholoog, ofwel door mensen meer met elkaar te verbinden?

Ook de samenleving speelt een belangrijke rol in ons geluksgevoel. Maar hoe maak je een groep gelukkig als niet alle leden van die groep hetzelfde willen? Hoe kun je die hele groep dan het beste beïnvloeden? En kunnen adaptieve systemen zelfs een rol spelen bij onze grootste uitdagingen, zoals klimaatverandering en vluchtelingenstromen?

Meer over Judith Masthoff >>

"Als machines liegen"

Kees van Deemter legt in zijn oratie uit hoe computersystemen data omzetten naar tekst, waarbij hij aandacht besteedt aan verschillende manieren waarop er in dat proces iets mis kan gaan. Wanneer doet de geproduceerde tekst geen recht aan de onderliggende data? Computers liegen meestal niet met opzet, maar ook met de beste bedoelingen kan er van alles verkeerd gaan: misverstanden zijn moeilijk te voorkomen, en belangrijke informatie kan makkelijk bij ongeluk worden weggelaten

“De waarheid en de hele waarheid” is een mooi idee, maar hoe vertel je bijvoorbeeld in een kort weerbericht op welke duizend wegen in Nederland gladheid voorspeld is, zonder daarbij enigszins te generaliseren? Volgens Van Deemter is het onvermijdelijk om af te wijken van de waarheid, of het nu computers zijn die spreken, of mensen. Op grond hiervan stelt hij de dat desinformatie en fake news wellicht nooit goed automatisch te detecteren zullen zijn, omdat onvermijdelijke vergissingen en overdrijvingen bijna niet te onderscheiden zijn van moedwillig liegen.

Meer over Kees van Deemter >>