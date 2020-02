A general approach to almost structures in geometry

Differentiaalmeetkunde bestudeert verschillende soorten meetkundige structuren op "mooie" ruimtes (variëteiten). Deze structuren ontstaan ​​op natuurlijke wijze, b.v. bij het proberen afstanden, gebieden, enz. te meten, of bij het formaliseren van fysieke theorieën. Om bijvoorbeeld over afstanden op zulke mooie ruimtes te praten, moet men kijken naar de klasse van Riemanniaanse structuren; of, voor de wiskundige structuur die Hamilton's formulering van klassieke mechanica ondersteunt, kijkt men naar de klasse van symplectische structuren.

Voor elk soort meetkundige structuren is men geïnteresseerd in het bestuderen van de hele klasse ervan - laten we het S noemen. Hoewel de grootste belangstelling is op deze "S-structuren", kan men ook praten over "bijna S-structuren", die ontstaan ​​op natuurlijke wijze als hun "schaduwen". Wanneer we "schaduw" zeggen, moet men een "over-vereenvoudigde versie" in gedachten houden - die een ruw idee / eerste order benadering van de werkelijke structuur geeft, maar zonder in te gaan op ingewikkelde details. Een fundamentele vraag, bekend als het integreerbaarheidsprobleem, is te begrijpen wanneer zo'n "schaduw" echt is, d.w.z. wanneer een bijna S-structuur uit een S-structuur ontstaat.

Er zijn verschillende kaders die het mogelijk maken om S-structuren te begrijpen, maar er zijn altijd meer voorbeelden van meetkundige structuren dan de kaders kunnen bevatten. De situatie is zelfs nog problematischer bij het zoeken naar een algemene theorie die ook met "bijna S-structuren" rekening houdt: de bestaande literatuur is altijd beperkt tot het zogenaamde "transitieve geval". Dit proefschrift presenteert een algemeen kader voor het bestuderen van bijna structuren en voor het bewijzen van integreerbaarheid resultaten, dat niet beperkt is tot het "transitieve geval".