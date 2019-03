49ste Themadiner Alumninetwerk Den Haag (uitverkocht)

Brexit: wat betekent dit voor de burgers van de EU en het VK?

Op 29 maart 2017 stuurde de Britse regering een notificatie naar de EU, waarin het proces van terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU officieel werd ingeluid.

Tijdens dit themadiner op donderdag 28 maart 2019 (aan de vooravond van de 'B-Day' op 29 maart) zal Hanneke van Eijken ingaan op de laatste ontwikkelingen in dit proces. Haar lezing richt zich in het bijzonder op de positie van EU en Britse burgers.

Spreker

Dr. Hanneke van Eijken is jurist Europees recht. Als docent en onderzoeker op het terrein van Europees burgerschap en Europees migratierecht is zij verbonden aan de Universiteit Utrecht (Rechtsgeleerdheid). Ze promoveerde in 2013 op een onderzoek naar de constitutionele effecten van het Europees burgerschap. In 2016 werkte Hanneke als senior juridisch adviseur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie. In 2018 was Hanneke opnieuw een jaar werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waar ze de Brexit onderhandelingen van dichtbij volgde. Hanneke is naast jurist ook dichter en publiceerde twee lovend ontvangen dichtbundels (Papieren veulens (2013) en Kozijnen van Krijt (2018), Uitgeverij Prometheus).