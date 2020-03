384e Dies Natalis Universiteit Utrecht (geannuleerd)

Simone Buitendijk

Professor Simone Buitendijk (Vice-Provost Education en hoogleraar aan Imperial College London) studeerde Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht, Public Health aan Yale in de VS en begon haar carrière als onderzoeker bij TNO. In 2008 werd zij benoemd als hoogleraar in Leiden waar zij in 2011 vicerector werd. In 2016 ging zij aan de slag als Vice-Provost aan Imperial College London.

Zij concentreert zich in haar werk op onderwijs-innovatie, de rol van universitair onderwijs in de maatschappij en het bevorderen van gelijkheid en diversiteit in Hoger Onderwijs. Ze bracht recent voor de League of European Research Universities (LERU) samen met collega’s een rapport uit over gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit binnen de academie. Vanuit haar perspectief zal zij tijdens haar diesrede een visie geven op wat het betekent een World Class University te zijn.