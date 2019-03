383e Dies Natalis Universiteit Utrecht

Uitreiking eredoctoraten

Tijdens de plechtigheid worden er eredoctoraten uitgereikt aan:

Anniversary Chair in Law, Queen Mary University of London; Honorary Research Fellow, Lady Margaret Hall, University of Oxford; Leverhulme Major Research Fellow, 2018–2021 (currently Visiting Fellow, Southern Methodist University, Dallas, Texas).

De erepromotor is Sybe de Vries, hoogleraar EU interne-marktrecht en grondrechten bij de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie aan de Universiteit Utrecht.

Professor of Economic Geography at the London School of Economics and Political Science, London, United Kingdom and former President of the Regional Science Association International.

De erepromotor is Ron Boschma, hoogleraar Regionale Economie bij de faculteit Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht