382e Dies Natalis Universiteit Utrecht

Op maandag 26 maart 2018 viert de Universiteit Utrecht haar 382e Dies Natalis in de Utrechtse Domkerk. De aanmelding is gesloten, maar geïnteresseerden kunnen de viering op de dag zelf volgen via een livestream.

Over Darwin, data en academische intelligentie

Bedrijven als Google en Amazon investeren miljarden in big data, kunstmatige intelligentie en robotisering van kennis: de wereld verandert in hoog tempo. Fundamentele vraag is hoe we ons willen verhouden tot de digitale revolutie die zich voltrekt. Als hoger onderwijs sector, als universiteit, en als individuele studenten en docenten. Wat veranderen we om relevant te blijven, wat willen we behouden, en waarom? Aan welke maatschappij willen we bijdragen?

Tijdens deze Diesviering reflecteert minister Van Engelshoven op de uitdagingen die deze ontwikkelingen stellen aan de onderwijssector als geheel. Vervolgens schetst Bert van der Zwaan hoe de Universiteit Utrecht met haar traditie van multidisciplinair toponderzoek en kleinschalig onderwijs een goede basis heeft om een mondiale voorlopersrol te blijven spelen. Met deze rede neemt hij afscheid als 333ste Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht.

Eredoctoraten

Tijdens de Dies Natalis reikt de Universiteit Utrecht twee eredoctoraten uit: aan Professor Joan C. Williams en Professor Albert-Lásló Barabási. Naomi Ellemers is erepromotor van professor Williams en Henrik Dijkstra en Henk Stoof zijn erepromotoren van professor Barabási.