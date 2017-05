26e editie Dag van het Aangespannen Paard: meer dan alleen paarden

Nieuwsgierig naar hoe het er achter de schermen bij de Universiteitskliniek voor Paarden (UKP) aan toe gaat? Kennismaken met een dierenfysiotherapeute? Altijd al politiehonden in actie willen zien? Dit en meer kan allemaal op zaterdag 20 mei 2017 tijdens de 26ste editie van de Dag van het Aangespannen Paard (DAP) op het terrein van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. De DAP is één van Nederlands grootste mensportevenementen georganiseerd door studenten Diergeneeskunde.

Ook aankomende editie wordt de Yalelaan weer omgetoverd tot een evenement voor jong en oud. Er is een strodorp vol met diverse stands en bovendien een kindertuin met vertier voor de kleinsten.

In de hoofdring worden verscheidene concoursrubrieken georganiseerd met als hoogtepunt het kampioenschap tweespan regio West, Midden en Zuid.

Sinds dit jaar is er een minimarathon waar alles draait om flexibiliteit, snelheid en eensgezindheid met paard en menner. Ook dit zorgt voor de nodige spektakel..

En ben je altijd al nieuwsgierig geweest naar waar je melk, yoghurt en kaas vandaan komt? Dan is dit de uitgelezen kans om een keer rond te kijken op een biologisch melkveebedrijf. De Tolakker is de onderwijsboerderij van de faculteit en opent deze dag haar deuren voor publiek.

Verder zal er een divers aanbod zijn aan workshops. Zo is er een workshop rundvee beoordelen, want wat maakt een koe nu een goede koe?

De entree voor dit unieke evenement is gratis en er is voldoende parkeergelegenheid. Meer informatie: www.dagvanhetaangespannenpaard.nl

Wees erbij op 20 mei 2017!

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Rosemarijn Strijder

h.t. PR commissaris der Stichting ‘Dag van het Aangespannen Paard’

tel: 06-27007073

email: dap@vet.uu.nl